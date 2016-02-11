Уксус против язвенного колита

Фенг Шен (FenggeShen) и другие авторы из Цзилиньского университета (Jilin University) провели эксперименты на мышах и показали, что уксус способен подавлять работу белков, индуцирующих воспаление, которые ассоциированы с возникновением язвенного колита, пишет Медпортал. Кроме того, он положительно влиял на работу кишечных бактерий, меняя состав микробиома и облегчая симптомы заболевания у грызунов.

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Язвенный колит – хроническое воспалительное заболевание, сопровождающееся образованием изъязвлений на поверхности слизистых кишечника. Ранее было показано, что существенную роль в развитии заболевания играют микроорганизмы. Авторы предположили, что уксус может повлиять на состав кишечного микробиома.

Мыши, страдавшие язвенным колитом, пили воду, в которую был добавлен уксус. Исследователи обнаружили, что и винная, и уксусная кислоты вызывали снижение уровня белков, вызывающих воспаление в кишечнике. Состояние животных, пивших воду с уксусом, улучшилось. Изучение образцов стула, взятых у грызунов, показало, что состав кишечногй микрофлоры животных изменился – увеличилось количество лакто- и бифидобактерий, а также фекального энтерококка.

Авторы планируют продолжить изучение влияния уксуса на кишечный микробиом. Они надеются, что им удастся разработать методику для лечения больных, страдающих этим заболеванием.