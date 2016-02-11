Эксперт рассказал, как справиться с возрастным кризисом и стать счастливее

Профессор Пол Долан из Лондонской школы экономики утверждает: алкоголь, попытки вернуть утраченную молодость и книги из разряда "помоги себе сам" не приблизят к победе над кризисом среднего возраста. На самом деле, секрет успеха очень прост. Нужно как можно больше заниматься тем, что доставляет удовольствие, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Например, специалист советует отключить мобильный телефон, чаще слушать музыку, гулять или проводить время с друзьями. По данным недавнего опроса, люди несчастнее всего в возрасте от 50 до 54 лет. В 65-79 лет уровень счастья повышается. Пол Долан уверен: счастливыми нас делают именно маленькие радости жизни. Поэтому он рекомендует заниматься любимыми делами каждый день.

Читайте такжеКризис среднего возраста существует - психологиТакже эксперт призывает людей отказаться от книг "помоги себе сам". По словам Пола Долана, подобная литература заставляет людей приобретать похожие книги снова и снова. Однако в них нет информации о том, как решить ту или иную проблему. Еще специалист отметил: счастье тесно связано с достижениями и целями.