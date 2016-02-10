В Индии вернули пошлины на импортные лекарства

В частности отмена освобождения от уплаты таможенных сборов коснулась ЛС от ВИЧ, гемофилии, рака, болезни Паркинсона, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний, пишет Ремедиум, ссылаясь на The Economic Times.

В правительстве пояснили, что принятое решение незначительно отразится на стоимости импортных лекарств, так как размер ввозных пошлин составляет всего 2,5%. Также было подчеркнуто, что аналогичные индийские ЛС продаются в стране по более привлекательным ценам, чем импортные медикаменты.

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«Эта мера направлена на продвижение лекарств местного производства. Индийские фармацевтические компании выпускают препараты отличного качества для местного рынка. Мы не только полностью удовлетворяем внутренний спрос на ЛС, но и экспортирует препараты в более чем 200 стран», - заявил представитель министерства здравоохранения Индии.