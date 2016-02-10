В Китае зафиксирован первый случай заражения вирусом Зика

Как сообщается, житель из юго-востока КНР (провинции Цзянси) находился в Венесуэле, где в конце января у него появились такие симптомы как головная боль, головокружение и повышенная температура, пишет med2.ru. В начале февраля 34-летний житель Китая вернулся домой и был изолирован от общества. По словам специалистов в настоящее время пациент идет на поправку.

Читайте такжеВ США не ожидают скорого появления широкодоступной вакцины против вируса Зика

Как сообщили в комитете, вероятность распространения вируса после этого случая ввиду низких температур воздуха очень низкая.

Вирус Зика представляет инфекционное заболевание обезьян, который иногда может передаваться человеку через укусы комаров, ему присуща лихорадка с благоприятным протеканием. Наибольшую опасность лихорадка Зика представляет беременным, поскольку провоцирует развитие микроцефалии с потенциальными тяжелыми поражениями головного мозга.

Читайте такжеВ Акапулько зафиксировали первый случай заражения вирусом Зика

В настоящее время вирус особенно быстро распространяется в Западном полушарии, где господствует более чем 20 государствах из 55, хотя еще в мае прошлого года случаи заболевания были зафиксированы только в Бразилии.