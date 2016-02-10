Мобильные телефоны негативно влияют на мужскую фертильность - исследование
Ученые медицинского факультета хайфского "Техниона" и медицинского центра "Кармель" опубликовали результаты исследования, свидетельствующего о негативном влиянии мобильных телефонов на мужскую фертильность.
Израильское исследование: мобильник в кармане ухудшает качество спермы / flickr.com
В странах Запада в 40% случаев проблемы с зачатием ребенка возникают из-за низкого качества спермы супруга. Как свидетельствует новое исследование, одной из важных причин ухудшения качества спермы является ношение мобильных телефонов в карманах брюк, пишут Новости Израиля.
Исследование, проведенное доктором Юлией Шейнфельд под руководством профессора Марты Диренфельд, охватило 106 мужчин, проходивших обследование в клинике репродуктивной медицины больницы "Кармель".
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Результаты исследования показали, что разговоры по мобильному телефону более часа в день или регулярные разговоры по мобильному телефону, подключенному к зарядному устройству, вдвое увеличивают шансы на существенное снижение концентрации сперматозоидов.
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Постоянное ношение мобильного телефона на расстоянии менее 50 сантиметров от паховой области увеличивает шансы на ухудшение качества спермы более чем в 4 раза.