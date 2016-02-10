Учёные впервые разморозили мозг, не повредив клетки органа

Исследователям впервые удалось заморозить, а потом разморозить мозг млекопитающего. Замораживание и последующая разморозка проводились очень аккуратно, что позволило сохранить целостность клеточных мембран, синапсов и избежать повреждения внутриклеточных структур, сообщает Медпортал со ссылкой на Sciencealert.com.

О своем эксперименте сообщили ученые из Фонда сохранения мозга (Brain Preservation Foundation) и один из основателей Фонда Джон Смарт (John Smart). Он рассказал об особенностях проведения эксперимента.

В мозг кролика вводился глутаральдегид, после чего орган в течение четырех часов охлаждался до -130 градусов, одновременно вводился жидкий криопротектор. При размораживании исследователи медленно нагрели мозг, а потом удалили криопротектор.

Читайте такжеМозгу требуется много энергии просто для того, чтобы ничего не делать - ученыеАвторы поясняют, что в результате постепенного замораживания и аккуратного размораживания не был поврежден ни один синапс. Сохранность тканей мозга до и после процедуры была проанализирована с помощью электронной микроскопии.

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