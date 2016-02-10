В США создали универсальное лекарство от гриппа

Американские исследователи во главе с Деборой Фуллер (Deborah Fuller) разработали универсальное лекарство от гриппа, сообщает Медпортал со ссылкой на Medicalxpress.com. Препарат действует на любой вирусный штамм.

Известно, что вирус гриппа отличается высокой изменчивостью. Используя компьютерное моделирование, ученые из Вашингтонского университета (University of Washington) обнаружили в строении молекулы гемагглютинина – одного из поверхностных вирусных белков, участок, который был подвержен наименьшим изменениям. Они синтезировали пептидную молекулу, которая была способна связываться с обнаруженным участком и предотвращать попадание вируса в клетки.

Лекарство, получившее название HB36.6, уже было испытано на мышах. Препарат эффективно предотвращал заражение вирусом даже в том случае, если животные спустя два дня после введения лекарства, получали летальную дозу вируса. HB36.6 был эффективнее, чем осетальмовир, а их совместное использование обладало еще большим защитным эффектом.

Разработчики отметили, что вскоре они планируют приступить к проведению клинических испытаний нового лекарства.