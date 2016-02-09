Статины предотвратят развитие слепоты

11:28, 09 февраля 2016
Зарубежные новости
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Результаты нового исследования, проведенного группой ученых из Медицинской школы Гарварда (Harvard Medical School), свидетельствуют о том, что высокие дозы аторвастатина, назначаемого для снижения уровня холестерина, помогут улучшить зрение пациентов с возрастной макулярной дегенерацией сетчатки. 

uhod-za.ru

Это заболевание является одной из основных причин потерь зрения у пожилых людей, пишет Медпортал.

Джоан Миллер (Joan W. Miller) и ее коллеги считают, что полученные ими данные смогут использоваться для разработки эффективных способов борьбы с макулодегенерацией. Они подчеркивают, что существуют две формы макулодистрофии – влажная и сухая. Эффективной терапии для людей, страдающих более распространенной сухой формой, пока не существует.

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В исследовании приняли участие 23 пациента, страдающих сухой макулодистрофией. В ходе эксперимента все они принимали 80 мг аторвастатина. У 10 участников было замечено существенное сокращение отложений липидов под сетчаткой и улучшение зрения.

Ученые отмечают, что проведенные ранее исследования выявили лишь незначительные улучшения у пациентов, страдающих макулодистрофией, после приема статинов. Это указывает на то, что прием больших доз препаратов, снижающих уровень холестерина, не помогает всем пациентам, однако может оказаться эффективным для некоторых из них.

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