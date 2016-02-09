В Житомире зафиксирован седьмой смертельный случай от пандемического гриппа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, по состоянию на 8 февраля за минувшие сутки гриппом и ОРВИ заболели 62 жителя Житомира, из них - 9 детей, 12 человек госпитализированы, из которых 9 детей в возрасте до 17 лет. От осложнений гриппа умер один человек - женщина 1975 года рождения. Проверяется наличие у нее вируса A (H1N1). В реанимации под наблюдением врачей находится 3 человека.

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По данным Госсанэпидслужбы в Житомирской области, за последнюю неделю с 1 по 7 февраля в Житомирской области отмечается снижение уровней заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20,2%, по сравнению с предыдущей неделей.

На прошлой неделе заболело 10 тыс. 703 человека. Всего в области показатели заболеваемости на 9% ниже эпидемического порога. Среди зарегистрированных больных 44,4% - дети до 17 лет. Госпитализированы 941 человек, из них - 531 ребенок. Превышение показателя эпидемического порога зарегистрировано в 14 районах области.

По результатам лабораторных исследований материала больных установлено, что с начала эпидсезона в 41-м случае выявлено положительный результат вируса гриппа типа А (H1N1) пандемического. При исследовании материала от больных ОРВИ превалируют аденовирусы (35,2%), вирусы парагриппа (27,3%) и РС-вирусы (21,6%).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5 февраля в Житомире от гриппа умерло 6 человек отмечалось на сайте Житомирского городского совета. 4 февраля в школах Житомира каникулы из-за эпидемии гриппа продлены во второй раз - до 13 февраля включительно, обучение восстановят с понедельника, 15 февраля.

По состоянию на 8 февраля в Украине зарегистрировано 220 смертей от гриппа.