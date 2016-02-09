В США не ожидают скорого появления широкодоступной вакцины против вируса Зика
09:52, 09 февраля 2016Зарубежные новости
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Американские ученые приступили к разработке вакцины от вируса Зика, но маловероятно, что она появится в широком доступе в ближайшие годы.
REUTERS
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи во время брифинга в Белом доме заявил, что первые шаги по разработке вакцины уже начаты.
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Тем не менее, по его словам, «маловероятно, что вакцина появится в широком доступе в течение нескольких лет».
Ранее сообщалось, что индийская компания Bharat Biotech International Limited сообщила об изобретении двух типов вакцины против вируса Зика, но запатентованную вакцину еще предстоит испытать на животных.
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