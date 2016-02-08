EMA включилось в борьбу с вирусом Зика

Европейское медицинское агентство (EMA) объявило о созыве экспертной рабочей группы по вопросам разработки вакцин и лекарственных препаратов против вируса Зика, пишет Ремедиум со ссілкой на Reuters.

Читайте такжеВ ООН призвали снять ограничения на аборты из-за вируса ЗикаВ контрольном ведомстве рассказали, что члены группы будут оказывать содействие фармкомпаниям, желающим заняться разработкой необходимых препаратов. «Агентство призывает обращаться в EMA всех разработчиков ЛС, имеющих какие-либо наработки в области борьбы с вирусом Зика. EMA намерена помогать компаниям, ведущим разработки вакцины против вируса», - говорится в заявлении Европейского медицинского агентства.

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В настоящее время на рынке не представлено ни одного профилактического или терапевтического средства против вируса Зика. Ряд международных фармкомпаний уже запустили исследовательские проекты по оценке эффективности своих готовых вакцин в борьбе с вирусом Зика.