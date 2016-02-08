По индексу массы тела нельзя судить о состоянии здоровья - ученые

Группа ученых из Калифорнийского университета (University of California) под руководством Джанет Томляма (Janet Tomlyama) выяснили, что многие люди, обладающие высоким ИМТ, ошибочно считаются нездоровыми, пишет Медпортал.

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Результаты анализа данных о 54 миллионах американцах свидетельствуют о том, что 47,4% участников из числа тех, кто страдал ожирением или обладал лишним весом, по всем остальным показателям были признаны здоровыми. Почти у трети из тех, кто обладал нормальным ИМТ, были обнаружены проблемы со здоровьем – на это указывали данные об их давлении и уровне глюкозы и холестерина в крови.

Авторы объясняют, что индекс массы тела не может использоваться в качестве объективного показателя здоровья – ориентироваться стоит лишь на результаты полного медицинского обследования.