Среди зараженных вирусом Зика в Колумбии более трех тысяч беременных

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Как заявил президент страны Хуан Мануэль Сантос, всего в стране вирус обнаружен у 25,6 тыс. человек.

Читайте такжеВ ООН призвали снять ограничения на аборты из-за вируса Зика

Ранее первый случай вируса у беременной женщины был зафиксирован в Европе.

Вирус Зика опасен возникновением микроцефалии у новорожденных. По словам президента Колумбии, в стране таких случаев пока не зафиксировали.