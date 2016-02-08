Среди зараженных вирусом Зика в Колумбии более трех тысяч беременных

09:20, 08 февраля 2016
Зарубежные новости
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По данным властей Колумбии, 3177 беременных женщин в стране заражены вирусом Зика. 

Reuters

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Как заявил президент страны Хуан Мануэль Сантос, всего в стране вирус обнаружен у 25,6 тыс. человек.

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Ранее первый случай вируса у беременной женщины был зафиксирован в Европе.

Вирус Зика опасен возникновением микроцефалии у новорожденных. По словам президента Колумбии, в стране таких случаев пока не зафиксировали.

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