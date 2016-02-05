Антиперспиранты меняют микрофлору

Это выяснили специалисты из Государственного и Центрального университетов Северной Каролины, Музея естественных наук Северной Каролины, Университета Рутгерса и Университета Дьюка. В их исследовании приняли участие 17 человек. 3 мужчины и 4 женщины пользовались антиперспирантами, 3 мужчины и 2 женщины - дезодорантами, а еще 3 мужчины и 2 женщины не использовали эти средства.

Ученые в течение 8 дней брали мазки из подмышек добровольцев. В первый день все участники воспользовались тем, чем обычно, со второго по шестой они не использовали ни одно из средств, и в последние два дня все добровольцы пользовались антиперспирантом, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report. Изучив образцы, ученые сделали несколько выводов.

Итак, в первый день у участников, пользовавшихся антиперспирантом, оказалось меньше бактерий в подмышках по сравнению с теми, кто использовал дезодоранты. В свою очередь, у добровольцев, пользовавшихся дезодорантами, было больше бактерий, чем у тех, кто не использовал никакие средства. А к концу исследования количество бактерий у всех участников стало сопоставимым. Судя по всему, дезодоранты и антиперспиранты способны влиять на микрофлору. Но ученые пока не знают, хорошо это или плохо.