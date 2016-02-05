Ученые объяснили причину облысения

Результаты исследования авторы опубликовали в журнале Science, пишет lenta.ru.

Генетики пришли к выводу, что потеря людьми волос обусловлена угасанием функций стволовых клеток волосяного фолликула.

Ученые провели эксперименты с мышами. У грызунов, в отличие от людей, организм эффективно справляется с обновлением волос. Генетики решили ускорить старение мышей и таким образом отследить причины, которые приводят к потере волос у мышей.

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В течение 18 месяцев ученые следили за состоянием кожного покрова мышей и его волосистой части. Ускоренное старение, связанное c сокращением стволовых клеток, привело к уменьшению площади волосяного покрова и утончению волос.

Причину этого ученые видят в накоплении повреждений ДНК, которые стимулируют дегенеративные изменения волосяных покровов. Специалисты обнаружили факторы (в частности, ген COL17A1), активность которых влияла на облысение.

Ген COL17A1 кодирует один из трансмембранных белков, который обеспечивает транспорт веществ через клеточную мембрану. Этот же ген, как показали исследования других ученых, ответственен за индивидуальные особенности внешности человека.