В Британии разрабатывают приложение, которое предотвращает самоубийствa

Ученые Стэнфордского университета и ливерпульский медцентр Merseycare обсуждают, как именно может работать эта технология, пишет ВВС.

Первый прототип планируют создать уже к июню этого года, а первые тесты с пациентами провести в январе 2017.

Приложение должно позволить врачам круглосуточно следить за людьми, склонными к суициду.

Технология будет мониторить все онлайн-коммуникации пациента - электронные письма, соцсети, даже телефонные звонки и искать признаки потенциальной опасности.

Так если, скажем, приложение отследит, что пациент находится в месте, известном до этого самоубийствами (например, на мосту), пропустил прием у врача или просто написал другу, что у него появились суицидальные мысли, приложение пришлет предупреждение врачам, которые уже смогут связаться с человеком и оказать ему необходимую помощь или поддержку.

При этом все пациенты должны добровольно предоставить разрешение на такой мониторинг.

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Доктор Дэвид Фірнлі с Merseycare говорит, что потенциал такого приложения "невероятный":

Такая инициатива требует особого подхода - от специального обучения персонала до большей работы с пациентами.

Разработка мобильного приложения - часть этой инициативы. В основе идеи приложении лежит убеждение, что пациенты более искренни и открыты с друзьями и родственниками, чем с врачами.