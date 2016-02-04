Мясо начнут выращивать в лабораториях

Основной задачей создателей проекта является получение искусственного мяса, создаваемого в результате культивирования клеток, пишет Медпортал.

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Авторы считают, что получаемое таким образом мясо обладает всеми свойствами настоящего. Кроме того, сделанные из него фрикадельки, действительно вкусные, добавляют разработчики.

Для того, чтобы «изготовить» такое мясо, ученые выделяют клетки, обладающие высокой способностью к регенерации, из тканей свиней, коров и кур. После этого они помещают клетки в биореактор, где они культивируются в течение одной-трех недель в присутствии кислорода, необходимых питательных веществ и эмбриональной телячьей сыворотки.

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В течение ближайших пяти лет разработчики, уже получившие финансирование в размере нескольких миллионов долларов, планируют начать выпускать целый ассортимент продуктов из биотехнологического мяса. Авторы уверяют, что такие продукты совершенно безопасны, не содержат патогенов или следов использования антибиотиков.