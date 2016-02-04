Во Флориде объявлен режим ЧП в связи со случаями заражения лихорадкой Зика

В четырех округах американского штата Флорида объявлен режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения в связи с выявлением 9-ти

случаев заражения лихорадкой Зика, передает Росбалт.

Губернатор штата Рик Скотт подписал указ, разрешающий управлению сельского хозяйства проводить специальную обработку против комаров, которые могут быть переносчиками заболевания. Кроме того, управлению здравоохранения предписано принять все необходимые меры в соответствии с требованиями местных и федеральных медицинских властей.

Читайте такжеВ США зарегистрирован первый случай инфицирования вирусом Зика половым путемВласти Флориды считают, что во всех 9-ти случаях во Флориде люди заразились от тех, кто в последнее время ездил в страны, где сейчас распространена лихорадка.

Как сообщал УНИАН, Лихорадка Зика более всего опасна для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга. Подобные случаи отмечены в Бразилии.

Переносчиками вируса Зика являются комары рода Aedes.

Читайте такжеПанамериканская организация здравоохранения нуждается в 8,5 млн долларов для борьбы с вирусом ЗикаСлучаи инфицирования зарегистрированы в более 20 странах, в частности в Североамериканском, Южноамериканском и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее ВОЗ признала вирус угрозой международного масштаба.