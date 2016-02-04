Панамериканская организация здравоохранения нуждается в 8,5 млн долларов для борьбы с вирусом Зика

Панамериканской организации здравоохранения (ПОЗ), являющейся филиалом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), необходимо 8,5 млн долл., чтобы помочь странам-членам в борьбе с вирусом Зика. Об этом заявила директор ПОЗ Карисса Этьенн.

"Нам необходимо 8,5 млн долл., чтобы помочь нашим членам справиться с вирусом", - приводит ее слова агентство Reuters, сообщает ТАСС.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Зика в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной ситуацией для международного здравоохранения. К клиническим признакам заболевания относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.