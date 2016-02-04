Панамериканская организация здравоохранения нуждается в 8,5 млн долларов для борьбы с вирусом Зика
10:38, 04 февраля 2016Зарубежные новости
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1 февраля Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Зика в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной ситуацией для международного здравоохранения.
Reuters
Панамериканской организации здравоохранения (ПОЗ), являющейся филиалом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), необходимо 8,5 млн долл., чтобы помочь странам-членам в борьбе с вирусом Зика. Об этом заявила директор ПОЗ Карисса Этьенн.
"Нам необходимо 8,5 млн долл., чтобы помочь нашим членам справиться с вирусом", - приводит ее слова агентство Reuters, сообщает ТАСС.
Как сообщал УНИАН, 1 февраля Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Зика в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной ситуацией для международного здравоохранения. К клиническим признакам заболевания относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.
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