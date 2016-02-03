При выборе еды и партнера действуют одинаковые психологические механизмы - ученые

Так, в обоих случаях обилие выбора отрицательно влияет на привязанность к партнеру или на пристрастие к определенной пище, пишут Новости Израиля.

Именно обилие выбора исследователи связывают с тем, что самые крепкие отношения как правило завязываются не между теми людьми, которые познакомились в клубах или на сайтах знакомств, а между партнерами, встреча которых произошла случайно.

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Известно, что выходцы из бедных семей, рацион которых в детстве не был разнообразен, во взрослом возрасте более склонны к чревоугодию и менее внимательно относятся к своей диете.

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Ученые пришли к выводу, что в интимных отношениях действует похожий механизм. Люди, которые в подростковом возрасте пользовались успехом у своих сверстников или сверстниц, более взвешенно и осторожно подходят к выбору партнера, тогда как люди, не обладавшие популярностью в подростковом возрасте, вырастая, менее разборчивы в связях.