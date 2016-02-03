В Швейцарии разделили самых маленьких сиамских близнецов в мире

Лидия и Майя появились на свет на восемь недель раньше срока в бернской больние Инзельшпиталь (Inselspital hospital), пишет Медпортал. Девочки имели общую печень, а также сращение в области грудной клетки.

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Сначала медики планировали провести операцию по разделению через несколько месяцев, однако состояние здоровья девочек представляло угрозу для жизни, поэтому было принято решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Операция длилась 5 часов, а в ее проведении принимали участие 13 медиков.

Штеффен Бергер (Steffen Berger) отмечает, что шансы на успешное завершение операции были очень низкими, однако сейчас, спустя полтора месяца после разделения, можно утверждать, что операция прошла успешно. Девочки еще слишком малы, однако их восстановление идет по плану, отметил он.