В США зарегистрирован первый случай инфицирования вирусом Зика половым путем

По официальным данным, инфицирование произошло при контакте с человеком, вернувшемся из Венесуэлы, сообщает Reuters.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердили получение информации о возможном первом случае инфицирования вирусом Зика человека, не ездившего в страны, охваченные вспышкой инфекционного заболевания. Пока расследование причин заражения специалистами CDC не завершено, всем мужчинам, посетившим Латинскую Америку, было рекомендовано пользоваться презервативами.

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В настоящее время в медицинской литературе описан только один случай обнаружения вируса Зика в семенной жидкости. Переносчиками инфекции являются комары. По мнению экспертов ВОЗ, наиболее важным в настоящее время является осуществление контроля за популяцией комаров-переносчиков, а также обеспечение индивидуальной противомоскитной защиты.