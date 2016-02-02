В Гондурасе объявлено чрезвычайное положение из-за вируса Зика

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, министр здравоохранения Гондураса Йолани Батрес призвал жителей страны проводить уборку в домах и обратился к общинам с просьбой убрать стоящие на улице контейнеры для сбора воды, которые являются питательной средой для комаров Aedes aegypti, распространяющих вирус.

По данным Министерства здравоохранения, менее чем за три месяца в Гондурасе зафиксировано 3 тыс. 649 предполагаемых случаев заражения вирусом.

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1 февраля эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали вирус угрозой мирового масштаба.

На прошлой неделе ВОЗ созвала специальную группу по борьбе с вирусом ввиду его стремительного распространения.

Вирус чаще всего проходит бессимптомно, основную опасность он представляет для женщин, так как может вызывать микроцефалию у ребенка в случае беременности. В Бразилии с этим диагнозом уже родились несколько тысяч детей.

Многие страны Латинской Америки советуют своим гражданам отложить рождение детей.

По данным на 27 января, случаи инфицирования зарегистрированы в более чем 25 странах Североамериканского, Южноамериканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов.