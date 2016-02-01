ВОЗ на экстренном заседании решает, объявлять ли вспышку вируса Зика международной чрезвычайной ситуацией

На внеочередном заседании ВОЗ будет дана оценка вспышке вируса Зика в Центральной и Южной Америке, сообщает Радио Свобода.

Вирус связан с появлением врожденных дефектов и неврологических проблем.

ВОЗ предупреждает, что вирус, распространяемый комарами, движется "от легкой угрозы до одной из тревожных пропорций".

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Объявление "чрезвычайного положения в области здравоохранения, имеющего международное значение" придаст вирусу Зика статус серьезной глобальной угрозы и приведет к финансированию ликвидации проблемы.

ВОЗ считает, что в Центральной и Южной Америке может возникнуть 3-4 млн случаев заражения вирусом Зика в течение следующего года.

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Действия Всемирной организации здравоохранения находятся под пристальным вниманием общественного мнения после того, как она медленно отреагировала на вспышку лихорадки Эбола в Западной Африке.