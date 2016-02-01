У людей с депрессией чаще возникают боли в спине

Оказалось, что риск развития болей в спине был существенно увеличен среди тех, у кого диагностировали депрессию, пишет Медпортал. Причем вероятность возникновения болей напрямую зависела от тяжести депрессии.

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Пауло Феррейра (Paulo Ferreira) и его коллеги выяснили, что в среднем депрессия увеличивала риск развития болей в пояснице на 60%. Авторы объясняют, что для того, чтобы лечение было результативным, следует одновременно бороться и с депрессией, и с болями в пояснице.

Ученым, правда, пока не удалось выяснить, как связаны боли в спине и депрессия. Они предполагают, что такая зависимость может быть связана с тем, что люди, находящиеся в состоянии депрессии, обычно мало двигаются и плохо спят. Возможно, свою роль играет и генетика – в исследованиях на близнецах было показано, что некоторые люди имеют предрасположенность к возникновению и депрессии, и болей в спине.