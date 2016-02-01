В Колумбии более 2 тысяч беременных заболели лихорадкой Зика
В Колумбии к настоящему времени выявлено более 20,2 тыс. случаев заражения лихорадкой Зика, в числе заболевших - 2,1 тыс. беременных женщин.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения южноамериканской страны.
Переносчиками вируса выступают комары Aedes Aegypti. К клиническим признакам заболевания относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.
В конце ноября 2015 года в Министерстве здравоохранения Бразилии предупредили, что заражение вирусом Зика в период беременности вызывает у ребенка микроцефалию - врожденный дефект, который заключается в значительном уменьшении размера черепа и может сопровождаться умственной отсталостью, различными отклонениями, нарушениями слуха и зрения.
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения 25 января текущего года заявили, что вирус может широко распространиться в Северной и Южной Америке, затронув все страны, кроме Канады и континентальной части Чили. В настоящее время вирус Зика присутствует уже в 21 стране региона. Впервые он был выявлен в 1947 году в Уганде, но до недавнего времени считался неопасным для человека.