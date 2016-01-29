Назван способ похудения с набором мышечной массы

Результаты исследований авторы опубликовали в журнале American Journal of Clinical Nutrition, пишет lenta.ru.

В исследовании приняли участие 40 молодых мужчин, которые в течение месяца выполняли рекомендации диетологов. Некоторые из испытуемых, по словам медиков, одновременно избавились от избыточного веса (в форме жировой ткани), сохранили свои мышцы в форме и стали физически более выносливыми.

Читайте такжеТренировки в детстве меняют работу бактерий и влияют на здоровье - ученые

Ученые разделили испытуемых на две группы, которым предлагалась низкокалорийная диета. Рацион первой группы, в отличие от второй, включал в себя повышенную долю белков. В конце эксперимента, несмотря на потерю жировой ткани, у членов первой группы мышечная масса в среднем на 1,1 килограмма увеличилась.

Читайте такжеВ мире распространяется эпидемия ожирения среди детей младше 5 лет - ВОЗ

Вторая группа мышечной массы не набрала, однако и не потеряла ее благодаря интенсивным занятиям физическими упражнениями. В среднем каждый член первой группы потерял общую массу по 4,8 килограмма, а второй — по 3,6 килограмма. Участники эксперимента, по заверениям ученых, находятся в хорошей физической форме.

Исследование ученых показывает, что сочетание низкокалорийной и богатой белками диеты вместе с интенсивными физическими упражнениями позволяет за короткий период времени сбросить избыточный вес тучным молодым мужчинам. В дальнейшем медики собираются провести эксперименты с корпулентными молодыми женщинами.