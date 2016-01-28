Мозгу требуется много энергии просто для того, чтобы ничего не делать - ученые

Известно, что мозг тратит около 20% запасов всего кислорода в организме, однако до последнего времени было неясно, как именно он его расходует, пишет Медпортал.

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Козлоски предположил, что мозг тратит значительную часть энергии на поддержание работы систем, позволяющих воспринимать и оценивать происходящее, а также контроля поведения. Он считает, что в головном мозге существует так называемая «большая петля», в состав которой входит несколько сигнальных путей, которые активируются снова и снова даже в состоянии покоя.

Именно поэтому энергозатраты существенны даже в том случае, если мозгу не требуется решать какие-либо сложные задачи, например, математические. Иными словами, «мозгу требуется большое количество энергии просто для того, чтобы ничего не делать», – объясняет автор.

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Он разработал математическую модель, отражающую процесс активации нейронов в головном мозге. Используя ее совместно с анализом результатов функциональной МРТ, можно получить гораздо больше информации работе головного мозга и реакции его отдельных участков, считает автор.