В Америке планируют внедрить плановый скрининг по выявлению депрессии

Скрининг по депрессивным состояниям поможет уменьшить или устранить симптомы депрессии, в частности у беременных и в послеродовом периоде. Специалисты подчеркивают, что есть значительное количество людей в подавленном состоянии, но они не обращаются за психологической помощью, пишет Reuters.

Читайте такжеВоспалительные процессы провоцируют депрессию - исследование

Эксперты убеждены, что скрининг депрессивных расстройств должны проходить все граждане старше 18 лет, так как не все страдающие депрессией пациенты самостоятельно обращаются к врачу.

Читайте такжеФитнес снижает риск болезней сердца у людей с депрессией

Клиническая депрессия является основной причиной потери трудоспособности среди взрослого населения развитых стран. Стоимость терапии клинической депрессии в США в 2009 году составила 23 млрд долларов, а потеря нетрудоспособности из-за нее в 2011 году также достигла 23 млрд долларов.

Внедрение скрининга среди взрослого населения США уже одобрили Американская академия педиатрии, Американская коллегия акушеров и гинекологов и Американская академия семейных врачей.