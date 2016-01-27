В Америке планируют внедрить плановый скрининг по выявлению депрессии
Американская рабочая группа по профилактическим мероприятиям (USPSTF) рекомендовала внедрить регулярный скрининг относительно депрессивных расстройств среди взрослого населения США.
Американские эксперты рекомендовали внедрить систему планового скрининга депрессии / meddoc.com.ua
Скрининг по депрессивным состояниям поможет уменьшить или устранить симптомы депрессии, в частности у беременных и в послеродовом периоде. Специалисты подчеркивают, что есть значительное количество людей в подавленном состоянии, но они не обращаются за психологической помощью, пишет Reuters.
Читайте такжеВоспалительные процессы провоцируют депрессию - исследование
Эксперты убеждены, что скрининг депрессивных расстройств должны проходить все граждане старше 18 лет, так как не все страдающие депрессией пациенты самостоятельно обращаются к врачу.
Читайте такжеФитнес снижает риск болезней сердца у людей с депрессией
Клиническая депрессия является основной причиной потери трудоспособности среди взрослого населения развитых стран. Стоимость терапии клинической депрессии в США в 2009 году составила 23 млрд долларов, а потеря нетрудоспособности из-за нее в 2011 году также достигла 23 млрд долларов.
Внедрение скрининга среди взрослого населения США уже одобрили Американская академия педиатрии, Американская коллегия акушеров и гинекологов и Американская академия семейных врачей.