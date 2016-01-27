У жителя Дании подтвержден вирус Зика

У жителя Дании подтверждено наличие вируса Зика.

Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си со ссылкой на датские СМИ.

Сообщается, что это первый зарегистрированный случай заболевания на территории этой страны. Есть подозрение, что он мог подхватить вирус в Америке, ведь датчанин путешествовал за пределы страны, в частности, в Южную и Центральную Америку.

Вирус Зика сейчас быстро распространяется в Латинской Америке, он передается через укусы комаров и вызывает врожденные дефекты у детей.

Ранее вирус Зика был обнаружили у жителя Вирджинии (США), который недавно вернулся из-за границы.

Особую опасность этот вирус может представлять для беременных женщин, у которых, как предполагают, он может спровоцировать микроцефалию плода.

Это приводит к формированию у новорожденных уменьшенных размеров головы и мозга.

Вирус Зика неизлечим. Сегодня единственный способ противостоять ему - бороться с разносящими его насекомыми.