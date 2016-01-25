На Тайване из-за сильных холодов погибли более 50 человек
Аномальное похолодание, пришедшее в Восточную Азию, привело к гибели более 50 человек на Тайване и заблокировало около 60 тысяч туристов в Южной Корее,
Тайваньские СМИ сообщают, что причиной гибели людей стали переохлаждение и проблемы с сердцем, вызванные резким падением температуры до четырех градусов выше ноля по Цельсию в минувшие выходные, передает русская служба ВВС.
Кроме того, сильные снегопады привели к закрытию аэропорта на популярном у туристов корейском острове Чеджу и отмене более 500 авиарейсов.
На острове, знаменитом своей хорошей погодой и пляжами, температура опустилась до минус шести.
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Аномальные холода также затронули Гонконг, юг Китая и Японию, где в результате снегопадов погибли пять человек.
В выходные также на Восточное побережье США обрушились сильнейшие снегопады за столетие.
Непогода затронула 85 миллионов человек, 200 тысяч остались без электричества. Из-за снежной бури погибли по меньшей мере 18 человек.