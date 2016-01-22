В Австралии разработан назальный спрей для обезболивания при родах

В основе нового средства – анальгетик фентанил, который не менее эффективен, чем петидин, нередко используемый в качестве обезболивающего средства при родах, пишет Медпортал. Назальный спрей может оказаться гораздо более удобным, чем инъекции, так как лекарства в виде спрея начинают действовать быстрее.

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Новое средство уже было испытано на пациентках одной из австралийских больниц. Около 80% женщин, опробовавших средство, сообщили, что согласились бы использовать его еще раз. Необходимую дозу анальгетика женщины могут вводить себе самостоятельно под контролем акушерки.

Пациентки сообщили, что после использования спрея они гораздо реже испытывали тошноту, а восстановление проходило быстрее, чем при введении других препаратов. Ученые считают, что новый анальгетик может стать альтернативой эпидуральной анестезии и использоваться в тех случаях, когда проведение такой анестезии невозможно. Стоимость спрея не будет превышать 50 долларов.