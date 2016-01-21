Порошенко начал встречу с президентом Международного комитета Красного Креста
17:58, 21 января 2016Зарубежные новости
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Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.
Порошенко начал встречу с президентом Международного комитета Красного Креста / vitebsk.cc
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
«Начались переговоры с президентом МК Красного Креста Маурером», - написал он.
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