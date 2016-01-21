В Берлине создали немецко-украинскую ассоциацию медицинских сестер.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в Twitter.

"В Берлине создали немецко-украинскую ассоциацию медсестер с целью реформирования отечественного сестринского дела", - сообщил Мельник.

Как сообщал УНИАН, договоренность о создании немецко-украинской ассоциации медсестер была достигнута в декабре 2015 года. Предполагается, что ассоциация, в частности, будет заниматься развитием сотрудничества в отрасли, налаживанием связей между украинскими и немецкими медицинскими учреждениями, обучением и стажировкой украинских медсестер в Германии.

Со времени Революции достоинства и начала российской агрессии против Украины Германия принимает украинцев на лечение.

В конце ноября 2015 года 30 украинских военных врачей прибыли в ФРГ на обучение.