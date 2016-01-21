Данные о вреде генно-модифицированной сои оказались сфальсифицированы

Напомним, что исследовательская группа Федерико Инфасчелли (Federico Infascelli) из Неапольского университета (University of Naples) опубликовала три статьи в различных рецензируемых журналах, пишет Медпортал. Все работы были посвящены негативному влиянию генно-модифицированной сои на организм козлят.

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Статьи активно обсуждались научным сообществом, а полученные результаты были проанализированы другими исследователями. Оказалось, что Инфасчелли и его коллеги сопроводили свои публикации поддельными фотографиями, а также изображениями, которые уже использовались в других статьях для того, чтобы проиллюстрировать другие эксперименты.

Сам же руководитель исследовательской группы с претензиями не согласен. Однако, после обнародования результатов расследования одна из статей была отозвана из журнала по причине самоплагиата.