Пересадка костного мозга помогла пациентам с рассеянным склерозом вернуться к нормальной жизни

утологичной пересадкой костного мозга, уже помогла некоторым пациентам, пишет Медпортал. Сообщается, что люди, прикованные к инвалидным коляскам, теперь вновь обрели возможность ходить, а прогрессирование заболевания остановилось.

Сначала пациент проходит процедуру забора стволовых клеток, после чего проходит курс химитерапии, влияющей на иммунную систему. Далее пациенту вводятся стволовые клетки, и иммунная система больного уже через месяц начинает полноценно функционировать.

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Лечение проходило в больнице при Королевском колледже Лондона (Kings College Hospital ) и Королевской Халлампширской больнице в Шеффилде(Royal Hallamshire Hospital). Пациенты отмечают, что улучшения они заметили вскоре после пересадки. Они продолжают находиться под наблюдением врачей, но надеются, что пересадка костного мозга помогла им избавиться от заболевания навсегда.

Один из участников исследования – Стивен Стори (Steven Storey). До болезни он занимался триатлоном и бегал марафоны, однако рассеянный склероз привел к полной парализации тела. Стивен сообщил, что уже через 9 дней после пересадки он смог пошевелить пальцем, а спустя 10 месяцев ему удалось проплыть одну милю (более полутора км), а также он планирует занятия бегом и велоспортом.

Профессор Бэзил Шаррак (Basil Sharrack) отмечает, что разработанное им и его коллегами лечение – первая терапия, показавшая свою эффективность при рассеянном склерозе. Испытания новой методики начались около трех лет назад.