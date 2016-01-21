Ежегодно в мире регистрируется более 2,6 млн случаев мертворождения



Авторы серии исследований подчеркивают, что, несмотря на существенное снижение показателей детской и материнской смертности, прогресс в борьбе с мертворождением идет крайне медленно, хотя большинство случаев рождения мертвого ребенка можно было бы предотвратить, пишет Ремедиум со ссылкой на The Lancet.

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Согласно собранным данным, 98% мертворожденных младенцев регистрируется в странах с низким и средним уровнями доходов. Тем не менее, данная проблема свойственна и развитым странам. Авторы подчеркивают, что ежегодно снижение показателей уровня мертворождений происходит в среднем на 2%, что тогда как борьба с материнской и детской смертностью ведется эффективнее – данные показатели каждый год падают на 3% и 4,5% соответственно. Стоит отметить, что в рамках исследований мертворожденными считались младенцы, смерть которых наступила до рождения, но после 28-й недели беременности.

Главной причиной мертворождений оказалась переношенная беременность, на такие случаи приходится 14% случаев рождения мертвого ребенка. Питание, образ жизни (ожирение или курение), неинфекционные заболеваний (диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания) приводят к 10% мертворождений. Еще 7,7% случаев происходят из-за инфицирования матери малярией и сифилисом.

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Лучше всего ситуация с мертворождением обстоит и Исландии и Дании – там регистрируется 1,3 и 1,7 случаев на 1 тыс. родившихся. За ними следуют Финляндия, Нидерланды, Хорватия, Япония, Южная Корея, Норвегия, Португалия и Новая Зеландия.