В США зафиксирован первый случай микроцефалии, связанный с вирусом Зика

Это первый подобный случай на территории США, пишет Ремедиум со ссылкой на MedicalXpress.

Согласно предварительному заключению, мать ребенка могла быть инфицирована в Бразилии, где проживала на ранних сроках беременности. В департаменте здравоохранения подчеркнули, что сейчас нет опасности распространения вируса в США.

Читайте такжеАмериканские онкологи научились излечивать рак простаты с помощью вируса герпеса

Осенью прошлого года власти Бразилии сообщили подтвердили связь между инфицированием вирусом Зика беременной женщины и повышенным риском развития микроцефалии у новорожденного. С октября прошлого года в стране было зафиксировано более 3,5 тыс. новорожденных с признаками микроцефалии. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Минздрав Бразилии рекомендовал местным жительницам в ближайшее время не планировать беременность.