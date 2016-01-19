Самый старый мужчина в мире прожил 112 лет

Самый старый мужчина в мире, японец Ясутаро Коидэ, скончался в городе Нагойя в возрасте 112 лет.

Как сообщает русская служба Би-би-Си, по словам медиков, причиной смерти стал сердечный приступ на фоне пневмонии.

Родившийся 13 марта 1903 года Коидэ был обладателем рекорда Гиннеса, перешедшего к нему после смерти другого японца, Сакари Момои, умершего в июле. Коидэ был лишь на месяц младше Момои.

Титул самого старого жителя планеты по-прежнему принадлежит американке Сьюзанне Мушатт Джонс, которую все потомки называют "тетушка" вне зависимости от родственной связи. Женщине 116 лет.

По данным Книги рекордов Гиннеса, самой старой долгожительницей в мире была француженка Жанна Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет.