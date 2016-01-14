Биодобавки с хромом могут повышать риск развития рака



Хром является микроэлементом и входит в состав лекарств, назначаемых пациентам с нарушениями обмена веществ, такими как инсулинорезистентность и сахарный диабет 2 типа, пишут Новости Израиля со ссылкой на The Guardian.. В некоторых препаратах концентрация хрома достигает 500 мкг. В США, согласно оценке национальной академии наук, безопасной суточной нормой для взрослых признана доза до 200 мкг.

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Исследователи обнаружили, что внутри клетки происходит окисление хрома, в ходе которого он теряет электроны и переходит в канцерогенную форму. Ученым впервые удалось пронаблюдать подобное окисление на биологическом образце, и в клетках человека предполагается существование такого же эффекта.

Специалисты подчеркивают необходимость дополнительных исследований, чтобы выяснить, в какой мере добавки с хромом могут повлиять на риск развития онкологии.