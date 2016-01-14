Диклофенак обладает противоопухолевыми свойствами - исследование

Речь идет о диклофенаке, нестероидном противовоспалительном препарате, который используется при лечении мигреней, невралгии, воспалительных заболеваний суставов. Этот препарат недорог и часто назначается пациентам.

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Авторы во главе с Пэном Панциаркой (Pan Pantziarka) проанализировали результаты ряда исследований, начиная с 1983 года, в которых изучались противоопухолевые свойства диклофенака. Исследовалось влияние препарата на фибросаркому, колоректальный рак, нейробластому, рак яичников и некоторые другие формы рака.

Оказалось, что прием диклофенака перед операцией по удалению опухолей существенно снижал риск развития метастаз, а также уровень смертности онкологических пациентов. В настоящее время продолжаются четыре клинических исследования, в которых изучается противоопухолевое действие диклофенака, в трех из них препарат используется в составе комбинированной терапии.