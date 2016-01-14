В Великобритании могут разрешить выращивать человеческие органы в телах овец и свиней

Ученые надеются, что выращенные таким образом печень, сердца и печень окажутся пригодны для трансплантации, что поможет хотя бы частично решить проблему нехватки донорских органов, пишет Медпортал. Такая методика позволит вырастить необходимые органы из клеток самого реципиента, что существенно снизит риск отторжения пересаженной печени или почек.

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Подобные исследования уже проводятся в США – за прошедший год гибридные эмбрионы были подсажены 20 животным. В ходе эксперимента ДНК, ответственная за формирование того или иного органа животных, удаляется. Дэниел Гарри (Daniel Garry) из Университета Миннесоты (University of Minnesota) объясняет, что биотехнологи уже способны создавать животных, лишенных скелетных мышц или кровеносных сосудов. Добавление человеческих стволовых клеток позволит создать химерный организм с подходящими для дальнейшей трансплантации органами.

Впрочем, подобные исследования уже подверглись резкой критике со стороны защитников животных, которые считают их негуманными.