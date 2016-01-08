Общение так же важно для здоровья, как диеты и тренировки - ученые

16:14, 08 января 2016
Зарубежные новости
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По данным ученых из университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, чем больше социальных связей люди заводят в раннем возрасте, тем лучше их здоровье в начале и конце жизни.

друзья / valyaeva.ru

В ходе этого исследования была впервые подтверждена связь между социальными отношениями и конкретными физическими показателями, такими как ожирение, воспалительные процессы и высокое кровяное давление, которые могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту и раку, пишут Новости Израиля.

Ученые обнаружили, что ширина круга общения оказывает влияние на состояние здоровья в начале и в конце жизни: в подростковом возрасте социальная изоляция повышает риск воспаления в той же мере, как отсутствие физической активности, а активное общение защищает от абдоминального ожирения. В старости социальная изоляция оказывается более вредной для здоровья, чем развивающийся диабет и гипертония.

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Исследователи пришли к выводу, что важно поощрять подростков к расширению круга общения и развитию социальных навыков взаимодействия с другими, поскольку социальная активность так же важна, как здоровое питание и активный образ жизни.

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