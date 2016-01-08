Аспирин эффективен при раке - исследование

Эти результаты еще раз подтверждают полученные ранее сведения о том, что этот популярный препарат может использоваться не только в качестве противовоспалительного, жаропонижающего и болеутоляющего средства, но и для замедления распространения опухоли в организме, пишет Медпортал. Уже показано, что аспирин снижает риск развития колоректального рака.

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В исследовании, проведенном Кристофером Аллардом (Christopher Allard), приняли участие более 22 тысяч мужчин, наблюдения за здоровьем которых продолжались в течение 27 лет. Авторы изучили частоту возникновения рака предстательной железы у участников исследования, а также проанализировали, как влиял прием аспирина на развитие этой формы рака.

Оказалось, что регулярное употребление аспирина снижало вероятность возникновения терминальной формы рака простаты на 24%, а смертность от рака предстательной железы среди тех, кто принимал аспирин, была ниже на 39%.

Авторы подчеркивают, что аспирин помогает замедлить прогрессирование заболевания, но неспособен полностью предотвратить его развитие. Они считают, что регулярный прием аспирина препятствует формированию костных метастаз, однако им еще предстоит выяснить, как именно действует препарат. Кроме того, пока неясно, какая доза аспирина является наиболее эффективной.

Не стоит забывать и о побочных эффектах, связанных с приемом аспирина – этот препарат может вызывать желудочно-кишечные кровотечения.