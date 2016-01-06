Тренировки в детстве меняют работу бактерий и влияют на здоровье - ученые

По данным ученых, опубликовавших свою работу в журнале Immunology and Cell Biology, в кишечнике человека находятся более 100 триллионов микроорганизмов, и их работа влияет на здоровье мозга и метаболическую активность в течение всей жизни, пишут Новости Израиля.

Исследователи отмечают, что микробы появляются в кишечнике вскоре после рождения и имеют жизненно важное значение для развития иммунной системы и различных психических функций и процессов, оказывая влияние на многие физиологические аспекты.

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Колонии микробов могут меняться под влиянием факторов окружающей среды, таких как диета и режим сна, в течение всей жизни, однако исследователи обнаружили, что кишечные бактерии особенно пластичны в молодом возрасте.

В ходе эксперимента было установлено, что молодые крысы, которые каждый день добровольно выполняли физические упражнения, обладали большее широким спектром пробиотических бактерий по сравнению с более взрослыми и с более "ленивыми" особями.

Исследователи пока не определили точный возрастной диапазон чувствительности к тренировкам, однако пришли к выводу, что чем меньше возраст, тем сильнее проявляется эффект упражнений.