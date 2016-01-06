Гипноз эффективен при лечении синдрома раздраженного кишечника

Это утверждают исследователи из Университета Вандербильта (Vanderbilt University) во главе с Келси Лэрд (Kelsey Laird). Синдромом раздраженного кишечника страдают примерно 11% населения планеты, пишет Медпортал. У людей могут развиваться диарея, спазмы и ректальное кровотечение. Эффективное лечение этого нарушения в настоящее время отсутствует.

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Ученые проанализировали данные о 41 клиническом исследовании, в которых приняли участие более 2000 человек, страдающих синдромом раздраженного кишечника. 1183 человека прошли курс психотерапии. В основном назначалась поведенческая терапия, но также использовались и другие подходы: гипноз, когнитивная терапия, основанная на осознанности, поведенческая терапия и динамическая психотерапия. До начала экспериментов и после их окончания участников просили ответить на вопросы о тяжести симптомов синдрома раздраженного кишечника.

Спустя год после проведенной терапии 75% участников исследования чувствовали себя гораздо лучше, чем те, кто не проходил психотерапевтический курс. Они отмечали значительное ослабление симптомов заболевания.

Авторы считают, что они действительно могут рекомендовать психотерапию для улучшения состояния людей с синдромом раздраженного кишечника: после курса терапии пациенты чувствовали себя лучше, а эффект такого лечения сохранялся в течение долгого времени.