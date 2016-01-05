Гонорея может стать неизлечимой - медики

Главный врач Англии Салли Дэвис обратилась ко всем медикам и аптекам с призывам выписывать пациентам правильные лекарства. Это произошло после вспышки "супергонореи" в Лидсе, пишет BBCUkrainian.com.

Ее встревожили сообщения о том, что некоторые пациенты могли не получать всех необходимых для лечения болезни антибиотиков.

По словам врачей, которые занимаются сексуальным здоровьем, гонорея стремительно развивает устойчивость к лечению.

Сверхстойкий к противодействию штамм гонореи на севере Англии обнаружили в марте.

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Этот штамм способен противостоять антибиотику азитромицину, который обычно выписывают вместе с другим - цефтриаксоном.

"Гонорея грозит стать неизлечимой болезнью через длительное проявление устойчивости к лечению антибиотиками", - заявила Салли Дэвис.

Чтобы вылечить гонорею, следует одновременно применять инъекции цефтриаксона и таблетки азитромицина.

Однако ранее в этом году Британская ассоциация сексуального здоровья и ВИЧ (BASHH) предупредила, что некоторые интернет-аптеки предлагают только пероральные лекарства.

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В случае, когда пациент принимает только один из двух препаратов, бактериям легче стать устойчивыми к лечению.

"Поэтому чрезвычайно важно избегать неоптимального лечения", - говорится в письме госпожи Дэвис, который также подписал главный фармацевт страны Кейт Ридж.

В Англии гонорея является второй наиболее распространенной болезнью, передающейся половым путем, показатели продолжают расти.

В 2014 году количество больных составляло почти 35 тысяч, что на 19% больше чем в предыдущем году.

"Мы действительно рады, что главный врач отметила необходимость такого подхода к лечению гонореи в связи с быстрым развитием устойчивости инфекции", - сказал BBC News президент BASHH Ян Кларк.