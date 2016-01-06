Дневная норма сахара для детей
Родителей Англии призывают проверять содержание сахара в пище и напитках с помощью нового бесплатного приложения.
Он сканирует баркоды тысяч различных напитков и закусок и сообщает количество сахара, пишет ВВС.
Эту программу разработал английский орган, который занимается охраной здоровья.
Представители власти надеются, что это поможет уменьшить распространение кариеса, ожирения и диабетов обоих типов, а также поощрит семьи выбирать более здоровые пищевые альтернативы.
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По данным английских работников сферы здравоохранения, дети в Великобритании потребляют втрое больше сахара, чем это предусмотрено нормой.
Так, кампания против избыточного потребления сахара, которая стартовала недавно, базируется на данных о том, что в среднем ребенок в возрасте от 4 до 10 лет потребляет 22 килограмма сахара в год сверх нормы.
Новое приложение призвано повысить осведомленность родителей о том, насколько вредна пища, которую они потребляют.
Английские врачи говорят, что родители будут удивлены, когда узнают, как много сахара содержат некоторые йогурты и фруктовые напитки.
Рекомендуемые дневные лимита сахара:
- С четырех до шести лет - 19 г
- С семи до десяти лет - 24 г
- 11 лет и более - 30 г