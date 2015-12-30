Маммография и УЗИ выявляют рак молочной железы одинаково эффективно

Женщины, принимавшие участие в эксперименте, трижды прошли процедуру онкоскрининга: в одних случаях проводилось ультразвуковое исследование, а в других – маммографическое, пишет Медпортал. Кроме того все участницы подверглись биопсии, что позволило подтвердить или опровергнуть предположительный диагноз.

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Оказалось, что и УЗИ, и маммография, позволяли обнаруживать опухоли молочной железы с одинаковой эффективностью. Проводя ультразвуковое исследование, врачи чаще получали ложно-положительные результаты, однако этот метод позволял обнаружить более количество неузловых инвазивных форм рака, чем маммография. Авторы также подчеркивают, что УЗИ нередко является единственно возможной диагностической процедурой.

Ученые считают, что ультразвуковое обследование должно назначаться в качестве дополнительного исследования при проведении скрининга.