Чем опасна передозировка витамином А



Витамины – органические соединения, необходимые для поддержания жизни в небольших количествах. Мы обычно получаем их из ежедневного рациона, но иногда из-за диетических ограничений у нас может развиться гиповитаминоз.

Специалисты предупреждают: нужно быть осторожнее с приемом витамина А – он способен накапливаться до токсичных уровней и вызывать массу тяжелых побочных эффектов.

Витамин А, как известно, важен для поддержания остроты зрения. Помимо этого он помогает формировать и сохранять здоровую кожу, зубы, скелетные и мягкие ткани, а также слизистую оболочку. Люди, которые не получают достаточно витамина А, скорее всего, предрасположены к развитию инфекционных заболеваний и проблемам со зрением.

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Однако избыток этого вещества еще более опасен. Передозировка витамина А может вызвать следующие побочные эффекты: тошноту, рвоту, диарею, потерю аппетита, усталость, головные боли, головокружение, помутнение зрения, нарушение координации, зуд и шелушение кожи, потерю волос, нерегулярные менструации у женщин. Если гипервитаминоз А сохраняется долгое время возможны даже остеопороз, кровоизлияния, и повреждение печени.

Высокие дозы витамина А, как было установлено в исследованиях, увеличивают риск развития рака легких у курильщиков.